Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

Басманный районный суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Четверо из них отказались признать вину.

Суд арестовал бывших оперуполномоченных УВД по ЗАО Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова их бывшего начальника майора Игоря Ляховца. Ранее был арестован бывший полицейский Максим Уметбаев, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. Его обвинили в хранении наркотиков, однако сам фигурант утверждает, что вещества ему подбросили. Голунова отпустили за недоказанностью участия.

Задержание Голунова вызвало большой резонанс: в его поддержку выступили многие общественные деятели, в Москве прошла серия пикетов с требованием отпустить журналиста. Его отпустили 11 июня за неимением доказательств его вины. После задержания Голунова президент Владимир Путин снял с постов высокопоставленных полицейских, однако о результатах проверки в отношении тех, кто задерживал журналиста, СК не сообщал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журналист Иван Голунов появился на заседании суда, одетый в бронежилет. Его также сопровождали сотрудники ФСБ, на лицах у них были маски.По словам адвоката журналиста, Сергея Бадамшина, его подопечный находится под государственной защитой, что объясняет такие меры безопасности. Несмотря на тщательную подготовку Голунова к появлению в зале суда, — бронежилет и трое сопровождающих сотрудников ФСБ.