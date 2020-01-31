В Ленобласти спасатели потушили горящую дачу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

В ночь 31 января в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

В СНТ «Химик» массива Трубников Бор загорелся дачный дом, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. Сообщение о возгорании поступило в 01:02.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось к 02:00. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга спасатели локализовали пожар в цехе с резиной. Площадь возгорания составила 200 «квадратов».