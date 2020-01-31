В Ленобласти спасатели потушили горящую дачу

В ночь 31 января в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.
В СНТ «Химик» массива Трубников Бор загорелся дачный дом, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. Сообщение о возгорании поступило в 01:02.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
Справиться с огнем удалось к 02:00. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга спасатели локализовали пожар в цехе с резиной. Площадь возгорания составила 200 «квадратов».