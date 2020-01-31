В Петербурге задержали членов ОПГ, обманывающей пенсионеров

В Петербурге задержаны предполагаемые члены преступной группировки. Они специализировались на обмане пенсионеров. В доверие к ним злоумышленники втирались под видом работников соцслужбы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, возможные члены ОПГ были задержаны 30 января на проспекте Луначарского и улице Дыбенко.

Выйти на след злоумышленников оперативникам удалось после трех краж на проспекте Науки и улице Карпинского. Так, один из пенсионеров остался без 70 тыс. рублей. Другой лишился 10 тыс., а третий — 34 тыс.

Полиция предполагает, что на территории Петербурга орудовала ОПГ. Задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина украл у пенсионерки 19 тыс. рублей. В её квартиру он проник, представившись сотрудником «Петроэлектросети».