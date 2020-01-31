Избитого охранником мужчину нашли мертвым в туалете на Ладожском вокзале

Избитого охранником мужчину нашли мертвым в туалете на Ладожском вокзале
Ладожский вокзал. Фото: ispb.krt.gov.spb.ru

В Петербурге сотрудники транспортной полиции раскрыли убийство мужчины, который был найден мертвым в кабинке общественного туалета на Ладожском вокзале. Это произошло осенью 2019 года.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, после смерти мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Расследование показало, что тогда погибший был постояльцем в хостеле, расположенном в том же районе. Полиция опросила постояльцев и персонал, а также проверила записи с камер видеонаблюдения.

Камеры засняли, как сотрудник охранного предприятия прибыл в мини-отель по сигналу тревожной кнопки. Там он обнаружил пьяного мужчину, который отказывался покидать помещение, в результате чего между ними возник конфликт.

Подозреваемый на допросе признался, что он избил дебошира резиновой дубинкой, а после уехал. Смерть постояльца наступила спустя несколько дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у входа в метро на Невском прохожие обнаружили ночью труп неизвестного.

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