Ветераны боевых действий могут получить бесплатных юристов в Петербурге

Ветеранам боевых действий могут предоставить бесплатную юридическую помощь. Соответствующий законопроект разработали депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Игорь Высоцкий.

Инициативу поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству 31 января.

В Петербурге проживает около 28 тыс. военных пенсионеров и ветеранов боевых действий. Данная категория граждан имеет ряд льгот. Но на практике они нередко нуждаются в юридической помощи, отметил Четырбок.

Парламентарий подчеркнул, что юридические льготы ветераны боевых действий уже имеют в ряде регионов России, в том числе, в Забайкальском крае, Республике Башкортостан и других.

В Петербурге в системе бесплатной юридической помощи задействованы более 100 адвокатов и адвокатских объединений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавшие от политических репрессий и граждане предпенсионного возраста получат бесплатную юридическую помощь в Петербурге.