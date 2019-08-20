Предпенсионеры и жертвы репресий получат бесплатную юрпомощь в Петербурге

Предпенсионеры и жертвы репресий получат бесплатную юрпомощь в Петербурге
Юристы проведут бесплатные консультации для предпенсионеров. Фото: pixabay.com

В Петербурге бесплатную юридическую помощь предоставят жителям предпенсионного возраста и пострадавшим от политических репрессий.

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Для жителей предпенсионного возраста бесплатная помощь юристов уже доступна. Они могут получить консультации по вопросам, связанным с нарушением Трудового кодекса или получением социальной поддержки.

Обратиться за бесплатным консультациями жертвы политических репрессий смогут с 1 января 2020 года. Юристы окажут им помощь по вопросам получения соцподдержки.

Прежде рассчитывать на бесплатную консультацию юристов в Петербурге могли инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, доход которых ниже величины прожиточного минимума в два раза и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с инициативой ввести бесплатную юрпомощь для жертв репрессий выступили депутаты Законодательного собрания.

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