Предпенсионеры и жертвы репресий получат бесплатную юрпомощь в Петербурге

В Петербурге бесплатную юридическую помощь предоставят жителям предпенсионного возраста и пострадавшим от политических репрессий.
Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Для жителей предпенсионного возраста бесплатная помощь юристов уже доступна. Они могут получить консультации по вопросам, связанным с нарушением Трудового кодекса или получением социальной поддержки.
Обратиться за бесплатным консультациями жертвы политических репрессий смогут с 1 января 2020 года. Юристы окажут им помощь по вопросам получения соцподдержки.
Прежде рассчитывать на бесплатную консультацию юристов в Петербурге могли инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, граждане, доход которых ниже величины прожиточного минимума в два раза и другие.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с инициативой ввести бесплатную юрпомощь для жертв репрессий выступили депутаты Законодательного собрания.