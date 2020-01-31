Посол ФРГ рассказал о сроках запуска «Северного потока — 2»

Посол ФРГ рассказал о сроках запуска «Северного потока &#8212; 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, сообщает ТАСС.

Посол ФРГ заявил, что разговаривал на эту тему с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Гайр отметил, что реализация проекта должна быть завершена в конце 2020 — первом квартале 2021 года.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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