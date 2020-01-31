Мужчина провалился под лед реки Охты на Химиков

В Красногвардейском районе Петербурга из воды достали мужчина. Он провалился под лед реки Охты в пятницу, 31 января.

Мужчина упал под лед недалеко от бизнес-центра «H2O» на улице Химиков. Из воды его достали прибывшие спасатели, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Они бросили мужчине веревку и вытянули его на поверхность. После чего он был передан сотрудникам скорой помощи, пишет «Мойка78». Состояние мужчины медики оценивают как тяжелое.

В МЧС уточнили, что на льду находилось еще два человека. Они пытались спасти мужчину до прибытия спасателей, но не смогли. Никто из них не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Большой Невки в Петербурге достали мужчину. Он находился в воде недалеко от Гренадерского моста. Каким образом мужчина оказался в реке, неизвестно.