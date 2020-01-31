Финские астрономы открыли новый тип полярных сияний

Финские астрономы открыли новый тип полярных сияний
Новый вид северного сияния. Фото: кадр из видео Youtube

В Финляндии научные сотрудники открыли новый тип полярных сияний, используя фотографии местных астрономов-любителей.

Как сообщает издание The Guardian, полярным сиянием называют свечение верхних слоев атмосферы, которое происходит в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли. Чаще всего его можно наблюдать в виде арок, спиралей или колец. Снимки астрономов из проекта Revontulikyttääjät помогли финским ученым выделить еще один тип северных сияний, которые похожи на песчаные дюны, а точнее на их гребни.

Ученые установили, что этот тип возникает на высоте около сотни километров над поверхностью планеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ученый из Японии предрек России бесснежные зимы.

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Финские астрономы открыли новый тип полярных сияний