Смольный купил рекламу в газете «Деловой Петербург»

Администрация Петербурга, похоже, стала одним из рекламодателей газеты «Деловой Петербург». На это обратила внимание совладелица «Максидома» Мария Евневич.

Рекламные комментарии она заметила в выпуске газеты от 29 января. На странице в платном разделе Brand Voice отметились директор петербургского ГУП «Атс Смольного» и государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», пишет «Мойка78».

«…почему они платили наши деньги (наши = налогоплательщиков) за рекламные публикации мнений своих топов в Деловом Петербурге — пока не врубилась», — написала Евневич в Facebook.

Заглянул на страницы делового Петербурга также центр поддержки «Мой бизнес», созданный комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Работа его финансируется из городского бюджета.

Ранее сообщалось, что издатель официальной газеты Смольного ОАО «Петроцентр» показал падение выручки по итогам года.