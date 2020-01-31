Смольный купил рекламу в газете «Деловой Петербург»

Смольный купил рекламу в газете &#171;Деловой Петербург&#187;
Петербургские газеты. Фото: Алексей Дементьев/Facebook

Администрация Петербурга, похоже, стала одним из рекламодателей газеты «Деловой Петербург». На это обратила внимание совладелица «Максидома» Мария Евневич.

Рекламные комментарии она заметила в выпуске газеты от 29 января. На странице в платном разделе Brand Voice отметились директор петербургского ГУП «Атс Смольного» и государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Ленинградской области», пишет «Мойка78».

«…почему они платили наши деньги (наши = налогоплательщиков) за рекламные публикации мнений своих топов в Деловом Петербурге — пока не врубилась», — написала Евневич в Facebook.

Заглянул на страницы делового Петербурга также центр поддержки «Мой бизнес», созданный комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Работа его финансируется из городского бюджета.

Ранее сообщалось, что издатель официальной газеты Смольного ОАО «Петроцентр» показал падение выручки по итогам года.

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