В Ульяновке пожарные потушили деревянное здание бывшей больницы

В Ульяновке пожарные потушили деревянное здание бывшей больницы
Место ЧП. Фото: vk.com/spb_today

В поселке Тосненского района горело двухэтажное здание бывшей больницы. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Спасатели боролись с пламенем два часа.

Возгорание в деревянном здании произошло в пятницу вечером, 31 января, в поселке Ульяновка. Сигнал о ЧП поступил на пульт в 23:24.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, спасатели, прибывшие к месту происшествия, потушили пламя к 1:36.

Обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в ликвидации огня участвовали 18 сотрудников пожарно-спасательной части. Они прибыли к месту ЧП на пяти специальных машинах.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар Тосненский район
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