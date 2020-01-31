В Ульяновке пожарные потушили деревянное здание бывшей больницы

В поселке Тосненского района горело двухэтажное здание бывшей больницы. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Спасатели боролись с пламенем два часа.

Возгорание в деревянном здании произошло в пятницу вечером, 31 января, в поселке Ульяновка. Сигнал о ЧП поступил на пульт в 23:24.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, спасатели, прибывшие к месту происшествия, потушили пламя к 1:36.

Обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в ликвидации огня участвовали 18 сотрудников пожарно-спасательной части. Они прибыли к месту ЧП на пяти специальных машинах.