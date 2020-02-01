Два водителя погибли в ДТП на трассе Р-23 в Ленобласти

Два водителя погибли в ДТП на трассе Р-23 в Ленобласти
На месте работают сотрудники МЧС. Фото: vk.com/dorinspb

Утром 1 февраля на 137 км трассы Псков – Петербург произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей марок Land Rover и SsangYang.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около семи утра на 137 километре трассы Р-23 из Петербурга в Псков.

По предварительным данным, водитель 1955 года рождения, управляя автомобиль марки Ssang Yang, столкнулся с машиной Land Rover, за рулем которой находился мужчина 1981 года рождения.

Водители двух столкнувшихся иномарок погибли. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга произошло серьезное ДТП. На кадрах, опубликованных очевидцем, видны две разбитые машины, чуть подальше от них на аварийке стоит третья легковушка.

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