Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения

Минтруд опроверг информацию о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы.

В Минтруде отметили, что сведения по форме СТД-Р получают те сотрудники, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. В ведомстве подчеркнули, что приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России с 1 февраля 2020 года начали действовать новые правила увольнения работников. Сообщалось, что по новым правилам, сотрудник в последний трудовой день будет получать справку по форме СТД-Р вместе с другими документами. В данной форме указывается такая же информация, что и в трудовой книжке — о длительности стажа сотрудника у работодателя и его должности.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года на территории страны будут действовать электронные трудовые книжки.

Согласно поправкам в федеральный закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», с января 2020 года сотрудник сможет добровольно перейти на ведение трудовой книжки в электронном формате. Для этого ему будет необходимо отправить запрос своему работодателю до конца 2021 года.

Электронные трудовые книжки позволят работникам контролировать данные своей трудовой деятельности и требовать исправлений ошибок в случае их обнаружения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что закон об электронных трудовых книжках официально вступил в силу на территории России. Теперь этот документ будет вестись в цифровом формате.