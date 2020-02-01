Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения

Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения
В России введены электронные трудовые книжки. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Минтруд опроверг информацию о том, что в России с 1 февраля изменились правила увольнения с работы.

В Минтруде отметили, что сведения по форме СТД-Р получают те сотрудники, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. В ведомстве подчеркнули, что приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России с 1 февраля 2020 года начали действовать новые правила увольнения работников. Сообщалось, что по новым правилам, сотрудник в последний трудовой день будет получать справку по форме СТД-Р вместе с другими документами. В данной форме указывается такая же информация, что и в трудовой книжке — о длительности стажа сотрудника у работодателя и его должности.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года на территории страны будут действовать электронные трудовые книжки.

Согласно поправкам в федеральный закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», с января 2020 года сотрудник сможет добровольно перейти на ведение трудовой книжки в электронном формате. Для этого ему будет необходимо отправить запрос своему работодателю до конца 2021 года.

Электронные трудовые книжки позволят работникам контролировать данные своей трудовой деятельности и требовать исправлений ошибок в случае их обнаружения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что закон об электронных трудовых книжках официально вступил в силу на территории России. Теперь этот документ будет вестись в цифровом формате.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
минтруд увольнение электронные трудовые книжки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка снесла дорожный знак на пересечении Красносельского шоссе и ...
Кардиологи рассказали о неожиданных симптомах скорого инфаркта
Подросток на Mitsubishi устроил ДТП на улице Добровольцев недалеко от школы
Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения
Петербуржец погиб от удара ножом в парке на Козлова
Два водителя погибли в ДТП на трассе Р-23 в Ленобласти
Участники ДТП засыпали осколками перекресток на Гренадерской
В парадной петербуржец получил пулю из охотничьего оружия в ответ на замечание