Смольный потратил более 10 млрд рублей из федерального бюджет на помещения для соцобъектов

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил Москву с рабочим визитом, во время которого рассказал о расходованных средствах, выделенных городу из федерального бюджета. Средства направили на покупку недвижимости для детских садов, школ и медучреждений.

Как сообщили в Смольном, на приобретение недвижимости для социальной инфраструктуры Петербургу выделили 10 млрд 600 млн рублей из резервного фонда российского правительства. По словам Беглова, все средства были освоены в полном объеме. Были выкуплены здания и помещения для 22 детсадов, четырех школ и 16 медобъектов.

Новые объекты повысили доступность медпомощи в районах и создали дополнительные 3,7 тыс мест в детсадах и 3,4 тыс мест в школах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов посетил отремонтированную гимназию №24 им. Крылова на Васильевском острове.