Смольный потратил более 10 млрд рублей из федерального бюджет на помещения для соцобъектов

Смольный потратил более 10 млрд рублей из федерального бюджет на помещения для соцобъектов
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил Москву с рабочим визитом, во время которого рассказал о расходованных средствах, выделенных городу из федерального бюджета. Средства направили на покупку недвижимости для детских садов, школ и медучреждений.

Как сообщили в Смольном, на приобретение недвижимости для социальной инфраструктуры Петербургу выделили 10 млрд 600 млн рублей из резервного фонда российского правительства. По словам Беглова, все средства были освоены в полном объеме. Были выкуплены здания и помещения для 22 детсадов, четырех школ и 16 медобъектов.

Новые объекты повысили доступность медпомощи в районах и создали дополнительные 3,7 тыс мест в детсадах и 3,4 тыс мест в школах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов посетил отремонтированную гимназию №24 им. Крылова на Васильевском острове.

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