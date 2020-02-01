Россиянам рекомендуют отказаться от поездки в Китай без крайней необходимости

Россиянам рекомендуют отказаться от поездки в Китай без крайней необходимости
С 1 февраля российские и китайские авиаперевозчики приостановили осуществление регулярных пассажирских перевозок. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Минтрансе выступили с обращением к населению — россиян призывают не летать в Поднебесную, если на это нет крайней необходимости, сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, россиянам, которые планируют поехать в Китай, настоятельно рекомендуется отказаться от этой идеи в случае, если в поездке нет крайней необходимости. Ведомство также указало на то, что в случае принятия решения об отказе от полета в КНР, российские авиакомпании произведут возврат стоимости авиабилет.

С 1 февраля российские и китайские авиаперевозчики приостановили осуществление регулярных пассажирских перевозок. Исключением являются рейсы из Москвы в Шанхай, Пекин, Гонконг, Гуанчжоу и в обратном направлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия приостановила выдачу виз китайским туристам.

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