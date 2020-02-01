Три иномарки столкнулись в ДТП на КАД

Три иномарки столкнулись в ДТП на КАД
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на КАД вечером, 1 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие.

«На 43-км КАД столкнулись три машины. «Лада» серьезно повреждена, вроде со всеми все в порядке», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы выложили фотографии с места проишествия в Сети.

По фотографиям с места аварии заметно, что иномарка получила повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны лжесотрудницы социальных служб, подозреваемые в серии краж у пенсионеров. Следствие считает, что они под видом работников социальных служб проникали в квартиры пожилых людей и похищали у них деньги сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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