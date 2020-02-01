Туалет в красноярской школе превратили в учительскую

Школьный туалет превратили в кабинет для педагогов. Фото: кадр из видео

Школьный туалет превратили в кабинет для педагогов. Фото: кадр из видео

В Красноярском крае в одной из школ города Иланский туалет переоборудовали в кабинет для учителей.

Местный телеканал «ТВК Красноярск» опубликовал видео, на котором показана обстановка «учительской»: поставлены столы, стеллажи, стулья, и даже принтеры с компьютером. И все это на фоне «типичной» для российских туалетов в школах голубой плитки.

Местные СМИ ранее писали о закрытии данного учебного заведения по причине угрозы обрушения здания. Сообщалось, что ученики посещают занятия в пристройке, а часть парт разместили в столовой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого Министерства образования, в ведомстве пообещали разобраться с ситуацией в школе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Милонов рассказал, что школьники (может быть) будут учиться пять дней в неделю.