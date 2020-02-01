Полицейские арестовали гражданина Алжира за кражу 35 т.р. у посетителя кафе

В Санкт-Петербурге полицейские задержали гражданина Алжира. Он украл у посетителя кафе 35 тысяч рублей.

По версии следствия, деньги злоумышленник вытащил из куртки посетителя кафе «Невского центра». Задержанный мужчина сообщил, что раннее он занимался кражами в европейских странах, откуда его депортировали, но никогда не арестовывали.

Дзержинский районный суд арестовал мужчину на 2 месяца в субботу, 1 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге фигурант уголовного дела ответит перед судом за кражу из квартиры на 19 миллионов. Преступный инцидент произошел в июле прошлого года в доме на проспекте Обуховской Обороны.