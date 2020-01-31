В Петербурге фигурант уголовного дела ответит перед судом за кражу из квартиры на 19 миллионов

В Петербурге прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере.

Преступный инцидент произошел в июле прошлого года в доме на проспекте Обуховской Обороны. По данным следствия, 38-летний злоумышленник вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на кражу имущества из жилища. Уголовное дело в отношении указанного сообщника выделено в отдельное производство.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате злоумышленники проникли в квартиру, откуда тайно похитили имущество, принадлежащее потерпевшей. Сумма ущерба составила более 19 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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