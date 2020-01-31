В Петербурге фигурант уголовного дела ответит перед судом за кражу из квартиры на 19 миллионов

В Петербурге фигурант уголовного дела ответит перед судом за кражу из квартиры на 19 миллионов
Уголовное дело направлено в Невский районный суд. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере.

Преступный инцидент произошел в июле прошлого года в доме на проспекте Обуховской Обороны. По данным следствия, 38-летний злоумышленник вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на кражу имущества из жилища. Уголовное дело в отношении указанного сообщника выделено в отдельное производство.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате злоумышленники проникли в квартиру, откуда тайно похитили имущество, принадлежащее потерпевшей. Сумма ущерба составила более 19 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели опровергли информацию об обрушении одного из домов на Большой Посадской. Выяснилось, что на стене здания отслоилась штукатурка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб прокуратура санкт-петербурга суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уголовным делом по СКК «Петербургский» займутся следователи из Москвы
Елена Летучая в кроп-топе и мини-юбке похвасталась стройной фигурой
Беглов в Минприроды обсудил планы работы полигона «Крансый Бор»
Ученые рассказали, что вредные привычки при беременности могут привести к СВДС
Uber и «Яндекс.Драйв» устроили ДТП на Наставников
Судьбу Чемпионата мира в 2023 году по хоккею в Петербурге решит Спортивный ...
Молодой петербуржец решил сэкономить и устроил драку в метро «Площадь ...
Легковушка устроила ДТП на перекрестке Непокоренных и Гражданского, начав ...