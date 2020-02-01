Спасатели тушили огонь на 128 кв.м. в Ленобласти

В Ленинградской области произошло ЧП. Все случилось вечером, 1 февраля, в садоводстве «Кировец-3». Там произошел пожар в дачном доме и бане.
Огонь распространился на 128 кв. м. О случившемся сообщили в Главном управление МЧС России по Ленобласти. О пожаре стало известно в 19:30.
На место ЧП выехали спасатели, они смогли потушить огонь к 22:01.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели опровергли информацию об обрушении одного из домов на Большой Посадской. Выяснилось, что на стене здания отслоилась штукатурка. Речь идет о доме 9/5 на Большой Посадской улице. Дом обследовали прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части.