На набережной Фонтанки иномарка перевернулась на крышу

На набережной Фонтанки иномарка перевернулась на крышу
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге в ночь с 1 на 2 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось около дома №162 на набережной Фонтанки.

Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в Сети. О случившейся аварии рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель не справился с управлением, пробил ограждение. Иномарка перевернулась на крышу.

Очевидцы сообщили, что водитель иномарки не пострадал.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погиб от удара ножом в парке на Козлова.Как стало известно gazeta.spb.ru, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что неизвестный нанес один удар ножом в область груди заявителю.
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