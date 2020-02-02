На набережной Фонтанки иномарка перевернулась на крышу

В Санкт-Петербурге в ночь с 1 на 2 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось около дома №162 на набережной Фонтанки.

Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в Сети. О случившейся аварии рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водитель не справился с управлением, пробил ограждение. Иномарка перевернулась на крышу.

Очевидцы сообщили, что водитель иномарки не пострадал.