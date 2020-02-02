На набережной Фонтанки иномарка перевернулась на крышу

В Санкт-Петербурге в ночь с 1 на 2 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось около дома №162 на набережной Фонтанки.
Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в Сети. О случившейся аварии рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Водитель не справился с управлением, пробил ограждение. Иномарка перевернулась на крышу.
Очевидцы сообщили, что водитель иномарки не пострадал.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погиб от удара ножом в парке на Козлова.Как стало известно gazeta.spb.ru, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они выяснили, что неизвестный нанес один удар ножом в область груди заявителю.