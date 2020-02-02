Врачи рассказали о состоянии пострадавших после обрушения крыши кафе в Новосибирске

В Новосибирске произошло обрушение крыши одного из заведений на бульваре Молодежи, в результате которого погиб один человек. Врачи рассказали о самочувствии пострадавших.

Двоих госпитализированных жителей уже отпустили домой, еще двое находятся в операционной. Как сообщили «РИА Новости», они находятся в тяжелом состоянии.

Крыша обрушилась в пристройке к ночному клубу. Помещение эксплуатировалось как раздевалка. По факту трагического происшествия было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что 190 человек самостоятельно вышли из здания до прибытия спасателей.