В Адмиралтейском районе обнаружили «упакованный» труп

В Адмиралтейском районе обнаружили &#171;упакованный&#187; труп
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Фото: Baltphoto

В заброшенном здании в историческом центре Санкт-Петербурге обнаружили тело неизвестного, обмотанное электропроводом. На голове и ногах трупа — полиэтиленовые пакеты.

Мертвого человека обнаружили в субботу, 1 февраля, в доме №22 по проспекту Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе города. О страшной находке в правоохранительные органы сообщил местный житель, прогуливавшийся по заброшенным казармам Морского гвардейского экипажа.

Труп неизвестного пролежал в здании так долго, что определить возраст погибшего полиция затрудняется. Злоумышленники перевязали тело электропроводом, а на голову и ноги наделы целлофановые пакеты. Что стало причиной смерти — пока неизвестно, умершего отправили в морг на соответствующую экспертизу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорая забрала постояльца отеля в Выборге, у мужчины диагностированы многочисленные повреждения.

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