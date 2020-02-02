В Адмиралтейском районе обнаружили «упакованный» труп

В заброшенном здании в историческом центре Санкт-Петербурге обнаружили тело неизвестного, обмотанное электропроводом. На голове и ногах трупа — полиэтиленовые пакеты.

Мертвого человека обнаружили в субботу, 1 февраля, в доме №22 по проспекту Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе города. О страшной находке в правоохранительные органы сообщил местный житель, прогуливавшийся по заброшенным казармам Морского гвардейского экипажа.

Труп неизвестного пролежал в здании так долго, что определить возраст погибшего полиция затрудняется. Злоумышленники перевязали тело электропроводом, а на голову и ноги наделы целлофановые пакеты. Что стало причиной смерти — пока неизвестно, умершего отправили в морг на соответствующую экспертизу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорая забрала постояльца отеля в Выборге, у мужчины диагностированы многочисленные повреждения.