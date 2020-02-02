В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли в пакете

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли в пакете
Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Фото: pixabay.com

Полицейские Санкт-Петербурга оперативно задержали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого обнаружили сегодня в одном из заброшенных домов на проспекте Римского-Корсакова.

Сотрудники правоохранительных органов нашли 45-летнего жителя Северной столицы, который является предполагаемым злоумышленником. Об этом в воскресенье, 2 февраля сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Следственного управления Следкома по Петербурге и области.

По версии следствия, инцидент произошел еще летом 2019 года. Банальный конфликт после совместного распития алкогольных напитков привел к страшному убийству. Преступник и, вероятно, его подельник, избили третьего приятеля, а затем, убедившись, что тот мертв, замотали в полиэтилен и перевязали проводом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело мужчины случайно обнаружил прохожий. Труп подвергся таким сильным гнилостным изменениям, что до проведения экспертизы было невозможно сказать, кому он принадлежит и сколько лет погибшему.

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