Петербурженка увидела гору строительного мусора под Митрофаньевским путепроводом

Петербурженка увидела гору строительного мусора под Митрофаньевским путепроводом
Горы мусора скапливаются не один день. Фото: https://vk.com/spb_today

Женщина поражена масштабом проблемы – ей даже стало страшно после увиденного.

Обо всем петербурженка рассказала в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Женщина выложила фотографии гор строительного мусора, которые увидела под Митрофаньевском путепроводом. Она подчеркнула, что хотела прогуляться до гаража, но потом наткнулась на отходы и ей стало «не по себе».

«Там база грузовиков, они и экономят на свалке, делают заказ на вывоз мусора, а сами под мост, и в карман за вывоз на свалку»,

— пишет один из комментаторов.

Другие советуют не бродить в таких местах, чтобы оставаться целее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть готова предоставить Петербургу площадки под строительство мусороперерабатывающих объектов.

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