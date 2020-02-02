В Пулково без объяснения причин отменили три рейса

Пассажиры не смогут долететь до Ростова, Антальи и Москвы.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково. Так, в это воскресенье не взлетит самолет авиакомпании «Азимут», который должен был доставить россиян до Ростова-на-Дону. Помимо этого, петербуржцы и гости города не полетят в Анталью и Москву. По каким причина отменили рейсы – остается только догадываться.

Также несколько рейсов задержаны – до Минска и Москвы. На данный момент в Петербурге плюс три градуса, облачно, но без осадков. Вряд ли погода могла стать причиной перемен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на борту самолета «Победы», летевшего из Челябинска в Москву, умер пассажир. Причем факт смерти мужчины выявили только после посадки самолета в московском аэропорту Внуково. Пассажира не удалось разбудить.