Мать погибшего сварщика из Карелии узнала о трагедии из новостей

Женщина заявила, что ее сын погиб у нее на глазах.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем сообщают Karelia.news. Мать Матвея Кучерова, который погиб при обрушении крыши СКК «Петербугский», узнала о трагедии при просмотре телевизора. Она сразу поняла, что показывают ее сына, который пытался убежать от судьбы, но, увы – мужчина не смог спастись. Татьяна призналась, что видела своими глазами смерть Матвея.

Известно, что сварщик уехал работать в Петербург два года назад, так как в родном селе за труд платили мало. Матвей мечтал заработать денег, чтобы помочь с ремонтом дома. В итоге он погиб 31 января в результате обрушения крыши.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, о чем говорили рабочие перед обрушением крыши СКК. Рабочие-высотники должны были отрезать 112 ванты от бетонного кольца крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский».