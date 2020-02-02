Стало известно, о чем говорили рабочие перед обрушением крыши СКК

Выяснилось, что участвующие в демонтаже рабочие незадолго до обрушения крыши СКК срезали ванты, сдерживающие кровлю. Один из них — который вскоре погибнет, — сомневался в безопасности действий.

Рабочие-высотники должны были отрезать 112 ванты от бетонного кольца крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Предположительно, подрядчик торопил бригаду, поскольку уже с 1 февраля КГИОП начинал рассмотрение вопроса о присвоении СКК охранного статуса.

Выяснилось, что процесс длительный — на срез всех конструкций уйдет больше суток беспрерывного труда. Тогда «с земли» поступило указание выйти из люльки, подвешенной к крану, и работать, срезая ванты прямо с кольца крыши. В итоге процесс значительно ускорился, но Матвей Кучеров оказался на крыше здания без какой-либо страховки. Когда кровля начала рушиться, Матвей не успел спастись, потому что зацепиться за люльку не дали плотные сварочные рукавицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что разрушенного на 80% здания СКК собрались митингующие.