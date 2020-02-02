В Петербурге стартовал митинг в защиту рухнувшего СКК

В Петербурге стартовал митинг в защиту рухнувшего СКК
Фото: Gazeta.SPb

По мнению участников протестной акции, в обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский» виноват губернатор Александр Беглов и правительство Петербурга.

В воскресенье, 2 февраля, жители Северной столицы вышли на митинг к территории вокруг обрушившегося 31 января СКК. На акцию, проходящую на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина, на данный момент пришло более пятисот человек, однако люди продолжают собираться.

За митингующими наблюдают сотрудники правоохранительных органов, неподалеку, наготове, дежурят два автозака. Один из участников акции, депутат Борис Вишневский, заявил, что Беглов должен был противостоять сносу СКК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали активистку Ларису Лопаткину, которая являлась координатором согласованного митинга против сноса СКК.

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