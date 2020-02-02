В Петербурге задержали активистку, возглавлявшую митинг против сноса СКК

В Петербурге задержали активистку, возглавлявшую митинг против сноса СКК
СКК "Петербургский" после обрушения. Фото: vk.com/spb_today

Утром воскресенья, 2 февраля, правоохранительные органы задержали общественную активистку Ларису Лопаткину. Её доставили в 29-й отдел полиции.

Лопаткина координировала согласованный митинг против сноса СКК, который проводился незадолго до его трагического обрушения, унесшего жизнь 29-летнего рабочего. Однако не это послужило причиной задержания. Полиция заинтересовалась активисткой из-за надписи на заборе, установленном вокруг рухнувшего спортивно-концертного комплекса.

Женщина написала «Не простим вандалов!». Интерпретировать это выражение можно по-разному, однако полиция, вероятно, сочла это действие актом вандализма, в связи с чем и задержали Лопаткину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибший во время обрушения крыши СКК «Петербургский» молодой рабочий оказался на работах по демонтажу совершенно случайно, по приглашению приятелей.

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