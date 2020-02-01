Сестра погибшего под завалами СКК «Петербургский»: Его позвали друзья

Сестра погибшего 29-летнего Матвея Кучерова Анна рассказала подробности гибели ее брата в результате обрушения СКК «Петербургский».

Девушка рассказал, что ее брат отправился на работы по демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» после приглашения друзей, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, утром 31 января в Московском районе начался демонтаж крыши СКК «Петербургский». В ходе демонтажа произошло обрушение кровли. По данным МЧС, площадь обрушения составляет 28 тыс. кв. м. В результате погиб рабочий, который находился на крыше в момент обрушения. Его тело уже извлекли из-под завалов. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения крыши СКК «Петербургский». Прокуратура проверяет, было ли соблюдено законодательство об охране труда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при обрушении СКК «Петербургский» в Московском районе погиб один рабочий. Информацию об этом подтвердил начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.