Перечислены районы Петербурга с самыми пьющими водителями

Более 60 тысяч человек поймали пьяными за рулем. Фото: Pixabay

Более 60 тысяч человек поймали пьяными за рулем. Фото: Pixabay

Опасней всего ездить по Приморскому и Московскому районам.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем сообщает группа «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Так, в Санкт-Петербурге пьющие водители обычно попадаются в Приморском и Московском районе. Что касается Ленинградской области, то чаще всего на нарушении попадаются водители в Кингисеппском и Гатчинском районах.

Уточняется, что всего в России выявлено 60 тысяч случаев, когда водителей ловили пьяными за рулем. Более 700 из них – в Петербурге, еще 591 – в регионе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Черной речке пьяный водитель покалечил пассажира в ДТП и сбежал. В Приморском районе произошло второе ДТП за ночь, участником которого стал пьяный водитель. В результате аварии тяжело пострадал один человек.