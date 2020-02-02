В Выборге на прохожего напали с ножом

В Выборге на прохожего напали с ножом
Мужчине нанесли тяжелые травмы. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Мужчина находится под наблюдением врачей – у него диагностировали колото-резаную рану живота.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем сообщает 47news. Все случилось днем 31 января в Выборге недалеко от гостиницы «Вега». 37-летний мужчина вышел на улицу, когда на него набросился агрессор с ножом. Он нанес гостю города удар в живот острым предметом, а затем скрылся с места происшествия. Раненный вернулся в гостиницу, откуда ему вызвали карету скорой помощи. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, виновного в инциденте найти не удалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП в Кировске пострадали два пожилых человека. Один из них находится в состоянии средней тяжести, другой – в легкой.

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