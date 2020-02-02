В Красном Селе под колесами авто пострадал пешеход

В Красном Селе под колесами авто пострадал пешеход
Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Мужчину госпитализировали с травмами различной степени серьезности.

Все случилось сегодня, 2 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Мужчина переходил дорогу без светофора, когда на него наехал автомобиль. По предварительным данным, пешеход соблюдал правила дорожного движения. Отмечается, что водительница не сбавила скорость, несмотря на то, что должна была увидеть горожанина. В результате мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

На данный момент непонятно, что стало причиной инцидента и каково состояние пострадавшего сейчас. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП в Кировске пострадали два пожилых человека. Один из них находится в состоянии средней тяжести, другой – в легкой.

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