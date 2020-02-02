Путин не терпит проявления неуважения к россиянам

Недавно за свое поведение был уволен глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Он, комментируя отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева, заверил, что иначе и быть не могло. Песков напомнил, что политик не раз совершался не очень красивые поступки – в том числе проявлял неуважение к людям. Пресс-секретарь убежден, что так не должен поступать представитель власти. Он подчеркнул, что Путин не позволит относиться к россиянам с таким неуважением.

«В его глазах это нечто абсолютно неприемлемое»,

—заявил он.

Напоминаем, что Игнатьев сначала призывал «мочить» журналистов, а потом заставил спасателя прыгать за высоко поднятыми ключами от машины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Николаев объявил об отставке правительства Чувашии.