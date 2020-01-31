Николаев объявил об отставке правительства Чувашии

Правительство Чувашской республики ушло в отставку. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы Олег Николаев.

В пятницу, 31 января, Николаев провел встречу с членами Кабинета министров Чувашии. Он сообщил, что подписал указ об отставке правительства. Руководители министерств и ведомств исполнять свои обязанности будут до тех пор, пока не сформируют новый Кабинет. Об этом сообщается на портале органов власти Чувашской республики.

«Это необходимая процедура в связи с теми событиями, которые сейчас происходят в республике», — сказал Николаев.

Он добавил, что многие из членов правительства продолжат свою работу и останутся в составе кабмина.

Напомним, бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был уволен в связи с утратой доверия. Одной из причин его отставки стал скандальный инцидент во время вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. Игнатьев высоко поднял руку с ключами от машины, тем самым вынудив офицера МЧС подрыгивать за ними. Решением президента РФ Владимира Путина врио главы назначен Олег Николаев.