Ведущая популярных программ Елена Ханга назвала размер пенсии

Раньше она работала на НТВ, RT, радиостанции «Комсомольская правда».

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем телеведущая Елена Ханга рассказала в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Комментируя размер пенсии, она заверила, что всем сумма известна. По словам журналистки, она получает каждый месяц 23 тысячи рублей – так же, как и все остальные россияне.

Ханга заверила, что живет далеко не на широкую ногу, она не покупает дорогие вещи и у нее нет много карманных денег. Куда лучше устроилась ее дочь, Анна-Елизавета, которая получает хорошую стипендию в американском вузе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Николаев рассекретил размер пенсии народного артиста России. Он заявил, что человеку, признанного народным артистом России, доплачивают за звание. Так, к обычной пенсии добавляют около 30 тысяч рублей.