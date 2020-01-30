Николаев рассекретил размер пенсии народного артиста России

Николаев рассекретил размер пенсии народного артиста России
Николаев стал народным артистом в 2019 году. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Он заявил, что любые деньги могут однажды выручить.

Об этом стало известно 29 января. Обо всем рассказал певец и композитор Игорь Николаев. Он заявил, что человеку, признанного народным артистом России, доплачивают за звание. Так, к обычной пенсии добавляют около 30 тысяч рублей.

«Вроде за «народного» добавляют тридцатку. Если обычная пенсия тысяч двадцать, то будет пятьдесят»,

— поделился Николаев.

Он убежден, что это неплохие деньги и они могут выручить в сложные времена. При этом артист ностальгирует о Советском союзе, когда Николаеву выплачивали авторские отчисления от одной композиции. С развалом деньги платить перестали, поэтому ему пришлось начать выступать.

Напоминаем, что Николаев стал народным артистом страны только в 2019 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алла Пугачева после расставаний с мужьями слушала песни Игоря Николаева.

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