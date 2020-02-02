Фильм «Холоп» бьет все рекорды

Фильм &#171;Холоп&#187; бьет все рекорды
"Холоп". Фото: кадр из фильма youtube.com

Российская лента стала третьей по кассовым сборам в России и СНГ.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем сообщили на портале kinobusiness.com. Комедия «Холоп», которую снял режиссер Коим Шипенко, смогла заработать более трех миллиардов рублей. Большие суммы смогли выручить только «Аватар» и «Движение вверх». Таким образом, российский фильм стал третьим по кассовым сборам в России и СНГ.

Напоминаем, что в фильме главный герой попадает в имитацию русской деревни 19 века. Там ему предстоит справиться со множеством трудностей и осознать все прелести прежней жизни. Главные роли в ленте сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, а также Александр Самойленко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США и Канаде массово скупают билеты на российского «Холопа». Беляков отметил, что в некоторых городах были запланированы несколько сеансов, однако, поскольку все билеты уже раскуплены, кинопрокатчики решили ввести дополнительные сеансы.

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