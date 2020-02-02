Памела Андерсон разошлась с мужем спустя 12 дней после свадьбы

Пара никогда не жила вместе и столкнулась со сложностями.

Об этом стало известно 2 февраля. Обо всем сообщает издание The Hollywood Reporter. Актриса Памела Андерсон заявила, что рассталась со своим 74-летним возлюбленным спустя 12 дней после свадьбы. Отмечается, что они не зарегистрировали брак официально и никогда не жили вместе до недавнего времени. Артистка призналась, что переживает непростой период жизни и надеется на поддержку. Она подчеркнула, что случается всякое.

«Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс»,

— приводит канал Fox News слова Андерсон.

Напоминаем, что звезда не раз выходила замуж – она побывала в браке четыре раза. До этого ее спутниками становились рок-музыканты Томми Ли и Кид Рок, а также кинопродюсер Рик Саломон (дважды).

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