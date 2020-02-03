В России один из самых дешевых бензинов по Европе

Россия находится на втором месте среди европейских стран по ценам на бензин. Фото: pixabay

Россия находится на втором месте среди европейских стран по ценам на бензин. Фото: pixabay

Российская Федерация находится на втором месте в рейтинге по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 рублей за литр.

Согласно результатам исследования РИА Новости, на начало 2020 года первое место по Европе занимает Казахстан, где литр бензина стоит 27,7 рублей. После России в рейтинге, на третьем месте, идет Белоруссия (51 рубль). Четвертое место досталось Украине (71,8 рублей), а следом — Румыния (75,4 рубля).

Агентство также оценило доступность топлива, для этого был высчитан объем бензина, который автомобилист может приобрести на среднюю зарплату. Здесь Россия находится на 17-м месте — зарплата россиянина позволяет приобрести 884,4 л бензина.

В топ-5 европейских стран с самым доступным бензином вошли Люксембург, Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на петербургской бирже рухнули цены на бензин.