Группа мигрантов с оружием ограбила девушку у подъезда на Белы Куна

Неизвестные выходцы из Центральной Азии задержаны по подозрению в вооруженном нападении на женщину у подъезда дома во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в управлении МВД России по городу, все произошло вечером 27 декабря. Полицию вызвала женщина, которая стала очевидцем нападения на девушку у дома №5 по улице Белы Куна.

Позже в полицию обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что приехала на указанный адрес забрать заказанный в соцсети браслет. Около подъезда на нее напала группа мужчин. Они начали стрелять в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Силой отобрав ее сумку, злоумышленники скрылись на отечественном авто — потерпевшая смогла запомнить номера.

В сумке находились 230 тысяч рублей наличными, телефон и документы. Было возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

31 января правоохранители задержали подозреваемых. Им оказались четверо граждан одного из среднеазиатских государств, все безработные, в возрасте от 24 до 34 лет. Двое из них находились в России незаконно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные напали на бездомного у «Владимирской».