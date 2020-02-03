Певица МакSим госпитализирована в больницу

Представитель российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова сделала заявление по поводу распространившихся в сети сообщениях о госпитализации артистки в тяжелом состоянии. СМИ сообщали, что певица, якобы, испытывает «адские боли».

Соколова подтвердила, что МакSим действительно госпитализировали в медучреждение. Однако, это произошло не в экстренном порядке и без каких либо «адских болей». По словам менеджера, певица легла в больницу на плановое обследование, передает РИА Новости.

Гендиректор певицы также рассказала, что МакSим обратилась к медикам за помощью, легла в больницу, где врачи провели диагностику и рекомендовали ей временно приостановить концертную деятельность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной ухода со сцены певицы стали проблемы со здоровьем, которые начались еще в прошлом году, когда артистка попала в аварию.