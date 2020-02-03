Применение прогестерона может помочь избежать выкидыша

Применение прогестерона может помочь избежать выкидыша
Терапия не обеспечит полную безопасность, но может оказать значительное улучшение. Фото: pixabay.com

Британские ученые выяснили, что применение гормональной терапии может значительно снизить риск повторного выкидыша.

Применение прогестерона, главного прогестогенома в организме, может быть полезным и при первой беременности, однако при риске повторного выкидыша гормонотерапия может быть особенно актуальной. Наиболее опасным с этой точки зрения является первый триместр беременности.

По результатам эксперимента, проведённого исследователями из Великобритании, женщины с тремя или более выкидышами в анамнезе, дважды в день принимающие прогестерон, на 15% повышали вероятность успешной беременности, в отличие от участниц эксперимента, пьющих плацебо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению медиков, вредные привычки во время беременности могут спровоцировать у ребенка снидром ДВГ.

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Применение прогестерона может помочь избежать выкидыша