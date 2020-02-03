В Парагвай из Петербурга вернут потенциально опасную говядину

В Парагвай из Петербурга вернут потенциально опасную говядину
Говядину вернут в Парагвай. Фото: pixabay.com

В Большой порт Петербурга прибыла партия бескостной говядины весом 28 тонн из Парагвая. После проверки мясо решено отправить обратно.

Выяснилось, что говядина была выработана на предприятии Frigorifico Frigochaco в Парагвае. Ранее в продукции, произведенной на данном предприятии, было обнаружено превышение уровня антибиотика — тетрациклина.

«В связи с этим было принято решение ввести ограничения на поставки товаров данного предприятия с девятого декабря 2019 года», — напомнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Прибывшая говядина была отгружена в день вступления ограничений в силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Большом порту Петербурга было приостановлено движение груза бескостной говядины весом 27 тонн, прибывшей из Бразилии.

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