Пьяный разбил дверь в ресторане на Садовой

Пьяный разбил дверь в ресторане на Садовой
Мужчина разбил входную стеклянную дверь. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга задержали нетрезвого мужчину. Он разбил стеклянную дверь одного из ресторанов на Садовой улице.

Инцидент произошел ранним утром 2 февраля. Мужчина из хулиганских повреждений повредил входную дверь заведения. Сразу после этого сотрудники ресторана нажали тревожную кнопку.

Задержать хулигана удалось в район шести утра в воскресенье, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Росгвардейцы передали мужчину сотрудникам 28 отдела полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к административной ответственности привлекли авиадебошира. Мужчина, будучи пьяным, оскробительно вел себя на борту самолета, прибывшем в Петербург из Калуги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дверь новости спб пьяный ресторан росгвардия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге назначили три слушания по взаимным искам экс-супругов ...
Следователя из Петербурга осудят за взятку в 500 тысяч рублей
Суды Петербурга эвакуируют в третий раз за день
Суд арестовал имущества владельца ТД «Интерторг»
Пьяный разбил дверь в ресторане на Садовой
«Мост-глупости»: «ГАЗель» не поместилась под ж/д путями ...
Петербургский блогер заснял нерест налимов на Ладоге
В отряде «Лиза Алерт» предупредили петербуржцев о мошенниках