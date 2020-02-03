Пьяный разбил дверь в ресторане на Садовой

В Центральном районе Петербурга задержали нетрезвого мужчину. Он разбил стеклянную дверь одного из ресторанов на Садовой улице.

Инцидент произошел ранним утром 2 февраля. Мужчина из хулиганских повреждений повредил входную дверь заведения. Сразу после этого сотрудники ресторана нажали тревожную кнопку.

Задержать хулигана удалось в район шести утра в воскресенье, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Росгвардейцы передали мужчину сотрудникам 28 отдела полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к административной ответственности привлекли авиадебошира. Мужчина, будучи пьяным, оскробительно вел себя на борту самолета, прибывшем в Петербург из Калуги.