Пьяный устроил дебош на рейсе из Калуги в Петербург

Пьяный устроил дебош на рейсе из Калуги в Петербург
Авиадебошира привлекли к административной ответственности. Фото: pixabay.com

В Петербурге к административной ответственности привлекли авиадебошира. Мужчина вел себя оскорбительно на самолете, прибывшем из Калуги.

В дежурную часть транспортной полиции в Пулково поступило сообщение от диспетчера. Он рассказал, что на борту самолета находится пассажир в состоянии опьянения.

Им оказался 44-летний житель Калуги. Мужчина плохо ориентировался в пространстве, шатался и резко пах алкоголем. Видом и поведением он «оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность».

«Своими действиями мог причинить вред себе и окружающим», — отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали пьяного дебошира. Он ругался матом на рейсе из Калининграда в Петербург.

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