В Пулково задержали пьяного авиадебошира

В аэропорту Пулково задержали нетрезвого авиадебошира, который ругался матом на рейсе из Калининграда в Петербург.

Полицейские установили, что 41-летний житель Свердловской области, находился на борту воздушного судна в состоянии опьянения, сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Кроме того, во время полета, находясь в туалетной кабине, мужчина курил сигарету. При доставлении правонарушителя в дежурную часть линейного отдела, он стал ругаться нецензурной бранью. На замечания не реагировал.

В отношении дебошира составлены административные протоколы по ст. 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Московский районный суд обязал пассажира рейса «Доха — Петербург» Владимира Кузьменко выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Мужчина устроил пьяный дебош в самолете в августе 2019 года. Рейс выполняла компания «Qatar Airways». Кузьменко на борт поднялся в состоянии сильного алкогольного опьянения.