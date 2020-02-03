Подрядчик ответил на жалобы рабочих «Лахта Центра»

Подрядчик ответил на жалобы рабочих &#171;Лахта Центра&#187;
Лахта Центр. Фото: gazprom.ru

Генеральный подрядчик строительства второй очереди «Лахта Центра», турецкая компания Renaissance Construction, ответила на недовольства строителей. Рабочие жалуются на задержки зарплат.

Строители устроили массовую забастовку 27 января, пишет «Мойка78«. Они объединились против задержек зарплат и нарушений техники безопасности.

Как сообщили в АО «Ренейссанс Констракшн», заработная плата рабочим была полностью выплачена еще 15 января. После волнений среди работников были проведены меры урегулирования и переговоры с сотрудниками.

Нарушений техники безопасности по результатам внутренней проверки на объекте не обнаружено.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что строители «Лахта Центра» бунтуют из-за невыплаты зарплат. Они вышли на улицу с требованием положенных денег. Задержки, по словам строителей, длятся уже восемь месяцев.

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