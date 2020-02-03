4 тысячи человек в России проверяют на коронавирус

В России под наблюдением врачей находится более 4 тыс. человек, вступавших в контакты с пациентами с подозрением на коронавирус. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На наличие коронавируса людей проверяют при помощи медицинских и лабораторных исследований.

Попова добавила, что с 31 декабря Роспотребнадзор досмотрел 29 тыс. 651 рейс и более 1 млн 627 тыс. человек. Из них у 379 были выявлены нарушения здоровья, пишет ТАСС. Речь идет о людях, которые в течение двух недель находились в Китае.

Глава Роспотребнадзора отметила, что риски заражения для России все еще остаются. Для того, чтобы предупредить распространение коронавируса, в общепитах усилен режим дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали первого ребенка с подозрением на коронавирус. Вместе с мамой он вернулся с острова Хайнань.